Torre del Greco, primo compleanno del Forum dei giovani tra bilanci e nuove iniziative

Martedì 13 Marzo 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Il Forum del Giovani compie un anno. Per festeggiare la ricorrenza venerdì 16 marzo alle 18 è in programma un’iniziativa pubblica nel salone delle conferenze dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità:«Per l’occasione - spiegano gli organizzatori - ripercorreremo tutte le iniziative messe in campo in questo anno di attività. Ricorderemo insieme la presentazione del bando del logo del Forum fino all’iniziativa Un Natale differenziato. Analizzeremo i punti di forza dei nostri progetti e eventualmente le criticità che abbiamo affrontato durante il percorso».La serata avrà anche lo scopo di presentare nuove attività in programma e la nuova sede assegnata al Forum dal commissario straordinario proprio nei locali di largo Annunciazione.