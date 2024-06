La diretta interessata, finita nel mirino del centrosinistra, derubrica tutto «a una goliardata». Ma è bufera sulla sottosegretaria leghista Pina Castiello che assieme alla candidata dello stesso partito, Angela Russo, e al sindaco di Afragola, Antonio Pannone, per tagliare una torta invoca la Decima mas, il corpo militare della Repubblica di Salò.

Salvini: «Mattarella? Oggi non è la festa della sovranità Ue». Cosa ha detto il leghista Claudio Borghi e perché è nata la polemica. Dalla solidarietà di Tajani all'attacco di Schlein Matteo Renzi, intervista al Mattino: «Meno tasse in busta paga, un aiuto ai giovani del Sud»

Tutto immortalato in un video, cancellato ieri mattina, che però viene salvato e rilanciato da Sandro Ruotolo, candidato Pd alle Europee: «La Castiello si dimetta», attacca lui sui social. E diventa un caso. Specie se tutto avviene nel giorno della festa della Repubblica e alla vigilia delle Europee.

Lo scontro

«Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze. La sottosegretaria leghista - dice Ruotolo - ha rivendicato la scelta di tagliare la torta con il simbolo della Decima dai suoi social come si vede nel video. È un oltreraggio alla Resistenza». «Le Dimissioni sono obbligate», rincara il deputato dem Arturo Scotto. «È un video ignobile», aggiunge l’Anpi di Napoli che per oggi, sul caso, annuncia una conferenza stampa ad Afragola. Ma dal centrosinistra, da Avs a Italia Viva passando per i socialisti e i grillini, non si ferma il coro di critiche contro la Castiello. «Su certi temi servirebbe serietà. Mi aspetto da Giorgia Meloni parole di chiarezza», dice Enzo Maraio, segretario nazionale dei socialisti e candidato alle Europee. «Altro che goliardia. Il comportamento della sottosegretaria Pina Castiello, che rievoca la “Decima Mas” nel taglio della torta, è indegno di un membro di governo», afferma la candidata Ue e dirigente di Italia viva Teresa Bellanova. «Dobbiamo dedurre che si tratti di una vera e propria strategia della Lega che cerca il voto fascista: dopo Vannacci, la Castiello. Chiediamo con fermezza le immediate dimissioni della sottosegretaria», denuncia il deputato Avs Francesco Borrelli. «È incredibile - commenta la consigliera comunale grillina di Afragola Marianna Salierno - che il sindaco e il sottosegretario Castiello insieme con la candidata della Lega abbiano inneggiato pubblicamente a favore di un corpo militare fascista».

«Il tentativo dell’ex senatore Sandro Ruotolo di aggrapparsi ad un episodio goliardico, avvenuto a margine di una manifestazione elettorale, e di elevarlo a prova regina di nostalgie pericolose, è davvero un esercizio goffo e maldestro», contrattacca Pina Castiello. E aggiunge: «Ruotolo sa bene che la mia storia personale e politica è tratteggiata da un profondo rispetto dei valori democratici sanciti dalla Costituzione». E così tutta la Lega campana fa quadrato.

«Ruotolo la smetta di generare allarmi farlocchi e si convinca che non può dare lezioni a nessuno in materia di rispetto delle regole democratiche», dice il deputato campano della Lega Attilio Pierro. «Da un Pd in crisi di visibilità e temi arrivano allarmismo ingiustificato e polemiche sterili. Così succede in Campania, dove - incalza il senatore campano Gianluca Cantalamessa - la sottosegretaria Castiello viene attaccata senza motivo. Inutile ricordare ai compagni che si vota facendo una croce e che la Decima è un reparto della Marina Militare italiana».