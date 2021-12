TourFor5g parte da Napoli: Manfredi incontra gli esperti per parlare di transizione digitale

Parte da Napoli TourFor5G: lunedì 13 dicembre alle ore 11.30, nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo, in programma la prima tappa dal titolo Napoli: la forza delle connessioni. L'iniziativa è promossa da Fondazione ottimisti & razionali e Inwit. Il tour prevede in totale sei tappe in Italia, con la volontà, spiegano gli organizzatori, «di far risaltare l'importanza dei territori per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e favorire la transizione digitale all'interno del Paese».

Attraverso il contributo di personalità del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale verranno illustrate le potenzialità del 5G e, soprattutto, le sue concrete applicazioni sul territorio. All'appuntamento inaugurale di Napoli parteciperanno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Giorgio Ventre, direttore scientifico Ios academy Napoli; Susanna Moccia, responsabile de La fabbrica della pasta di Gragnano, Giovanni Ferigo; amministratore delegato Inwit; Isabella La Mura, studentessa 5G academy Federico II.

Modererà Claudio Velardi, presidente di Fondazione ottimisti e razionali. Gli eventi del TourFor5G saranno trasmessi sul sito www.inwit.it e sulle pagine facebook e youtube di For.