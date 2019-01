Trasferimento dei rifiuti fuori dalla Campania, il conto è sempre più salato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 07:00

Volano i costi dei trasferimenti dei rifiuti fuori Regione: la precedente gara bandita dalla Regione aveva un prezzo a base d'asta di 178 euro a tonnellata, ma è andata deserta. Quindi Palazzo Santa Lucia, come preannunciato dal vicepresidente Fulvio Bonavitacola, ha pubblicato un nuovo bando: questa volta si parte da duecento euro a tonnellate per smaltire al frazione umida e si spera nei ribassi.Le aziende avranno tempo fino al 14 gennaio per presentare le offerte: si spera di appaltare il servizio in maniera da riuscire a liberare gli impianti di tritovagliatura zeppi di spazzatura. Fino ad allora la situazione resterà critica anche perché a partire dal giorno 4 gennaio, venerdì, si fermerà per manutenzione anche una linea del termovalorizzatore di Acerra e quindi andranno a rilento anche i conferimenti della frazione secca.