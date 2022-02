Trasporti a Napoli, Manfredi: «Arriveranno finanziamenti per la linea 10 e la linea 6 della metro»

«Abbiamo registrato un clima di grande collaborazione al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Ringrazio il ministro Giovannini e tutto il suo staff: apprezziamo la sensibilità di guardare con attenzione alle esigenze in termini di trasporti, viabilità, risorse idriche, che richiede una città come Napoli che sconta purtroppo anni di arretrati in termini di progettualità e di interventi fattivi e concreti, e che oggi con velocità stiamo cercando di recuperare per non perdere la grande opportunità del Pnrr». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine di un incontro al ministero.

Nel post, il sindaco riferisce che all'attenzione del ministro sono stati portati il finanziamento per la realizzazione della linea 10 che collegherà piazza Garibaldi con la stazione dell'Alta Velocità di Afragola attraversando i comuni di Casoria e Afragola Casavatore, il finanziamento della progettazione del prolungamento della Linea 6 verso Bagnoli - Posillipo e i progetti per il miglioramento della rete idrica della città di Napoli.

«Restano da affrontare alcuni temi critici - sottolinea Manfredi - come ad esempio la possibilità di accedere ai finanziamenti nazionali per le strade comunali, ma siamo fiduciosi che il dialogo costante con il Governo e la Regione e la volontà comune di risolvere quelle criticità faranno ripartire la stagione dei grandi investimenti infrastrutturali per Napoli e per l'area metropolitana, garantendo servizi di qualità a misura di cittadino».