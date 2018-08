Tifosi a piedi dopo Napoli-Milan, la Regione sfida il Comune: «Sveglia!»

Martedì 28 Agosto 2018, 11:40

«Calabrese quando torni dal mare? Mi rendo conto che da Ischia sia difficile dedicarsi ai problemi della città e dei tifosi ma è giusto ricordare che il Comune di Napoli, ogni qual volta riteneva necessario un potenziamento dei servizi in occasioni speciali, ha scritto per tempo al governatore - a firma di Calabrese - chiedendo supporto e aiuto per potenziare i servizi. E la Regione proprio per i minimizzare i disagi ai cittadini in un momento in cui i servizi di Anm non fanno alcuna affidabilità ha sempre acconsentito e investito proprie risorse per mantenere i treni in servizio ben oltre le 24 per favorire il deflusso dall Stadio». Lo afferma in un post Facebook Luca Cascone, presidente della Commissione trasporti del Consiglio regionale della Campania, entrando nel dibattito aperto dopo il mancato prolungamento dell'orario dei trasporti pubblici su ferro sabato sera in occasione di Napoli-Milan.Cascone replica alle dichiarazioni dell'assessore ai trasporti del Comune di Napoli Mario Calabrese che, in un'intervista al Mattino ricorda che «il presidente della commissione trasporti della Regione ha sempre affeermato che la Regione avrebbe garantito servizi della Linea 2 e della Cumana in occasione delle paartite di calcio».«Addirittura Calabrese - scrive Cascone - ci chiese questo supporto per il concerto in onore di Pino Daniele, ma incredibilmente tra un tuffo e un piatto spaghetti alla Nerano si sarà distratto e ha sottovalutato la prima partita del Napoli in casa e non ha richiesto nulla. Spero solo il Comune non abbia voluto penalizzare un po' i tifosi del Napoli per far arrabbiare De Laurentis. Comunque, se può essere utile, può chiedermi un supporto, basta che mi dica “Luca pensaci tu” e io ogni settimana provvederò personalmente a controllare il calendario e a svegliarlo dal suo sonno ovattato e sereno e gli chiederò: Buongiorno assessore, scusami se ti disturbo, ma domenica gioca il Napoli hai bisogno di supporto?»