Trasporti, Eav invita i consumatori alla correzione dei test per i concorsi

Lunedì 18 Marzo 2019, 11:10

Diciotto associazioni di consumatori invitate a partecipare alle fasi di correzione dei test effettuati dai candidati al concorso bandito dall'Ente Autonomo Volturno in Campania per l'assunzione di 320 diplomati e 30 laureati. A invitarli è la stessa Eav, con il rup (responsabile unico del procedimento) Carlo Vollono che - come reso noto dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio - ha scritto una lettera indirizzata a Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Centro Codacons per i diritti del cittadino, Codici Campania, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale consumatori: nella missiva si ricorda che domani termineranno le prove preselettive che si stanno svolgendo al Belvedere di San Leucio a Caserta attraverso test a risposta multipla e come da mercoledì 21 e fino a venerdì 23 marzo «si procederà alla correzione degli elaborati che allo stato sono conservati in scatole sigillate. Le operazioni di correzione saranno effettuate tramite lettori ottici».Spiegate le modalità di correzione, Vollano - per conto di Eav - invita dunque le associazioni «a partecipare con un loro rappresentante alle operazioni di correzione come segnale di trasparenza, anche in considerazione del riconosciuto ruolo in favore della tutela di utenti e consumatori».