È battaglia in Parlamento per i fondi sui trasporti sottratti a Napoli. Si tratta di 650 milioni di euro previsti nel Def (documento di economia e finanza) dello Stato, al capitolo Trasporto rapido di massa, che mancano nella Finanziaria in discussione in queste ore. Necessari al completamento della tratta della linea 10 della metropolitana - la Napoli-Afragola - e all'acquisto di 14 nuovi treni. Il fondo totale è di 2,2 miliardi di euro, dirottati su Roma, lasciando fuori, oltre a Napoli, anche Milano. Ai due capoluoghi sarebbe spettata la stessa somma, poco meno di 700 milioni. Da qui l'iniziativa comune per tentare di recuperare parte delle risorse. Ad accendere i riflettori sul caso è stato il sindaco Gaetano Manfredi che ha lanciato un appello ai parlamentari napoletani e campani chiedendo al Governo «maggiore attenzione per la città e per il Mezzogiorno». Un primo tentativo di recuperare i finanziamenti è stato fatto: ma la fumata è nera. L'emendamento presentato da Pd-Verdi-sinistra-Terzo polo è stato bocciato in commissione Bilancio e superato da una proposta avanzata dai relatori, ovvero dalla maggioranza di centrodestra, di un decimo rispetto alla somma prevista nel Def.

APPROFONDIMENTI Onorevoli in ansia, il rischio della vigilia di Natale in aula tra norme e tabelle Autonomia, la riforma mina la Scuola: cosa cambia con programmi, prof e costi 18App, per il 2023 si torna al passato: 500 euro per tutti. Ne beneficeranno i nati nel 2004

Il braccio di ferro tra sindaco e Governo entra nel vivo. L'emendamento bypassato dalla maggioranza della premier Giorgia Meloni porta la firma del deputato e segretario provinciale del Pd Marco Sarracino, di Francesco Borrelli (Verdi-Sinistra), Franco Mari (Verdi-Sinistra), Mara Carfagna (Terzo polo), Antonio D'Alessio (Terzo polo) e della capogruppo alla Camera dei dem Debora Serracchiani. «Al fine di permettere il nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, nonché la fornitura di 14 treni per la linea metropolitana di Napoli - si legge nell'emendamento - è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032». In totale 700 milioni di euro. «Importi - spiegano i deputati - che costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il Comune di Napoli la Regione Campania». Cosa propone la maggioranza? Di «assegnare al Comune di Milano 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea quattro della metropolitana milanese previa presentazione al Mef di un cronoprogramma che indichi le esigenze finanziarie dovute all'incremento dei prezzi». Le medesime disposizioni «autorizzano la spesa di 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1 del collegamento Afragola metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni della medesima metropolitana». In totale dunque a Napoli - lo stesso vale per Milano - spetterebbero 75 milioni. All'emendamento di maggioranza arriva il via libera del Mit, come confermano fonti del ministero guidato da Matteo Salvini, che ha ribadito di essere «molto attento e sensibile» alle esigenze degli amministratori locali.

Sull'asse Napoli-Milano si lavora ad un ordine del giorno. Prima firmataria la deputata e segretaria provinciale del Pd di Milano Silvia Roggiani, insieme al collega campano Sarracino. «Si impegna il governo - è scritto nell'odg - a destinare, nel primo provvedimento utile, trasferimenti per la gestione delle linee metropolitane in favore del Comune di Milano per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e in favore del comune di Napoli di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 100 milioni di euro per gli anni dal 2029 al 2032».