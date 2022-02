Trasporto pubblico Napoli, Ronghi: «Necessaria azienda unica»

«Il trasporto pubblico nell'area metropolitana di Napoli è un disastro annunciato che è stato provocato dalla mancanza di strategia politica e di programmazione dell'ex amministrazione comunale, guidata da De Magistris, e dalla guerra perenne tra l'ex sindaco e il presidente della Regione De Luca». È quanto affermato dal Presidente di «Nuove Socialità», Salvatore Ronghi, intervenendo al confronto in diretta streaming con la partecipazione di Gaetano Simeone, Presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, Ciro Maglione, già amministratore di Anm, Gennaro Lametta, vice presidente nazionale Federnoleggio Confesercenti, Luca Ferrari, componente del Tavolo per il Turismo presso il Ministero competente, Gabriella Peluso, vice responsabile delle Politiche per il Sud di FdI.

«C'è stata una grave sottostima del fabbisogno e delle risorse finanziarie necessarie per garantire un vero servizio di trasporto pubblico a Napoli e nella sua area metropolitana» - ha evidenziato Ronghi -. «L'Azienda Napoletana Mobilità - sottolinea - è giunta sull'orlo del fallimento e si è salvata solo grazie all'azione meritoria di alcuni manager, tra cui Maglione, la Compagnia Trasporti Pubblici è stata ridotta alla cessazione delle attività, con la sospensione del servizio dal 20 dicembre scorso e il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti. Una situazione gravissima, che si sarebbe dovuta scongiurare agendo, ben tre anni fa, per dare vita ad un'azienda unica, come noi proponemmo, che coprisse l'intero territorio e con l'investimento di maggiori risorse regionali, le quali, invece, sono state concentrate soprattutto su Eav».

«Le risorse - ha detto Maglione - sono concentrate soprattutto sul settore ferroviario, mentre quello su gomma non ne riceve a sufficienza a differenza di quanto accade nelle altre città metropolitane italiane». «Il settore degli autobus turistici e del noleggio con conducente ha subito gravi danni a seguito della pandemia ed è stato abbandonato a se stesso pur essendo fondamentale anche per la promozione turistica del territorio e rischia di finire nelle mani della criminalità per i debiti accumulati e per la mancanza di interventi a sostegno, tra cui la moratoria dei leasing» - ha aggiunto Lametta.

«Il turismo è la più grande industria al mondo ed è strettamente collegata al settore del trasporto, per questo, per l'area metropolitana di Napoli, è fondamentale che ci sia un forte investimento per il settore. Interverrò nei confronti del Ministero del Turismo affinchè si faccia carico, insieme con quello dei trasporti, del settore degli autobus turistici e del noleggio con conducente» - ha proseguito Ferrari. «Il tema delle risorse destinate al trasporto pubblico - ha rimarcato Simeone - è locale ma è innanzitutto nazionale ed è legato all'insufficienza di quelle derivanti dal fondo nazionale trasporti al nostro territorio, questione sulla quale il Governo non ha dato risposte.

Dopo la firma del Patto per Napoli ci sarà nuovo slancio anche per il settore dei trasporti a cominciare dalla consegna della stazione della metropolitana del centro Direzionale che porterà un abbattimento almeno del 20% dei flussi veicolari». «Il trasporto pubblico non è fondamentale solo per garantire il diritto alla mobilità, ma anche per supportare lo sviluppo turistico ed economico, la socialità e l'integrazione sociale - ha sottolineato Peluso -, in virtù di tale importante funzione, le Istituzioni competenti devono essere determinanti nelle scelte delle aziende deputate al trasporto pubblico e far prevalere le esigenze sociali rispetto a quelle meramente economiche, ciò in particolare nell'area metropolitana di Napoli. Inoltre - ha aggiunto la dirigente di FdI - solleciteremo il Governo affinchè intervenga per salvaguardare il settore degli autobus turistici e del noleggio conducente che versa in gravi difficoltà e necessita di un intervento urgente».