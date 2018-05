Festa e trenino con de Magistris al centro sociale: giallo proprietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 7 Maggio 2018, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Napoli fa il trenino a una festa di compleanno, se ne accorge il giornale online napoligiornalegratuito.it che pubblica la foto che vedete qui a destra e ne tira fuori anche una notizia che fa il giro del web: De Magistris partecipava a un party all’interno di un luogo occupato abusivamente, nello specifico era a «Mezzocannone occupato» luogo a lui caro, non da oggi.Subito s’innesca la polemica: il sindaco della terza città d’Italia va a fare baldoria in un luogo occupato abusivamente, è giusto? Già, ma poi a chi è stato sottratto quel luogo? Qui la vicenda inizia a complicarsi perché si tratta delle aree che un tempo erano affidate all’Adisu, l’azienda per il diritto allo studio universitario che fa capo alla Regione Campania. Il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, ieri dalle colonne di «Repubblica» ha ribadito un concetto che aveva già espresso più volte in passato: «I locali in questione non sono mica dell’università? Appartengono all’Adisu, quindi alla Regione Campania». Insomma, a chiedere lo sgombero e la restituzione di quegli spazi occupati abusivamente dovrebbe essere Santa Lucia. O forse no. Perché la Regione ieri ha fatto sapere di avere certezza che quei locali «vennero dati in comodato dalla Federico II all’Adisu che poi li ha restituiti. Quindi appartengono all’università». Ma siccome c’è ancora qualche dubbio, stamattina un addetto della Regione Campania andrà a procurarsi i documenti catastali per accertare definitivamente chi è il proprietario di quelle strutture.