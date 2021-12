Tufino, si dimettono 7 consiglieri comunali: cade amministrazione Ferone

Terremoto al comune di Tufino. Sette consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Cinque sono di maggioranza (Aniello Galeotafiore, Filippo Galeotafiore, Felice Genovese, Giovanni Matriciano e Francesca Santaniello) e due di opposizione (Pasquale Alfieri e Nicola Di Mauro di Lista Civica per Tufino). Si chiude così la terza esperienza di Carlo Ferone come sindaco di Tufino: era stato eletto nel 2017. Nei prossimi giorni il prefetto di Napoli nominerà il commissario prefettizio che guiderà il piccolo centro nolano alle prossime elezioni previste per il 2022.