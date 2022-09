Tullio Ferrante eletto deputato con Forza Italia: ecco chi è l'avvocato amico di Marta Fascina

Tullio Ferrante è nato a San Giorgio a Cremano il 13 gennaio 1989. A 33 anni è eletto alla Camera nella quota proporzionale per la provincia di Salerno.

Avvocato, senior associate di Tonucci & Partners, collabora con lo studio dal 2012, anno della sua laurea. Le sue aree di attività sono: contenzioso, arbitrati e mediazione; contrattualistica commerciale; crisi d’impresa.

Ha svolto uno stage semestrale presso la segreteria particolare del ministero della Gioventù con delega alle relazioni esterne ed istituzionali.

A 23 anni, nel 2012, si laurea in giurisprudenza, 110/110 cum laude, presso l’università Luiss di Roma con una tesi in istituzioni di diritto privato dal titolo “I profili civilistici della carta di credito e sua utilizzabilità online”. Nel 2016 si iscrive all’Ordine degli avvocati di Roma. Parla italiano e inglese.

In un'intervista al Giornale, ha dichiarato di aver conosciuto e frequentato Silvio Berlusconi: «Sono orgoglioso che abbia apprezzato il mio cursus honorum, la mia ultradecennale attività con Forza Italia e la mia adesione al programma e agli ideali di Forza Italia». Conosce anche la partner di Berlusconi, Marta Fascina: «Le nostre mamme erano compagne di liceo. Abbiamo frequentato le stesse scuole e avevamo fin da adolescenti una comune e intensa passione per la politica, e soprattutto per il presidente».

Alla notizia dell'elezione, la madre, Quintilia Colucci, scrive su Facebook: «Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno supportato e hanno fatto in modo che il sogno di una vita diventasse realtà. Sono certa che la determinazione e l'impegno di mio figlio faranno di lui un valido deputato della Repubblica Italiana». Tanti i messaggi di supporto di amici e conoscenti nei commenti.