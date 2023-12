«Turandot», il sottosegretario Mazzi incontra le maestranze del San Carlo

Non solo la musica per il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che dal palco reale ha assistito alla “Turandot”, inaugurazione della stagione del San Carlo nel segno di Puccini.

Nell'intervallo, Mazzi si è recato nel retroplaco per salutare le maestranze impegnate nello spettacolo. E, alla presenza dei vertici della Fondazione, il sovrintendente Lissner e il direttore generale Spedaliere, si è complimentato con artisti e tecnici per il grande impegno profuso in un allestimento così complesso.

Mazzi ha anche ribadito l'impegno del ministero per il riconoscimento del canto lirico come patrimonio immateriale dell'Unesco e ha illustrato a una rappresentanza dei lavoratori le linee guida per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, fermo da vent'anni.