Napoli, la tassa di soggiorno aumenta di 50 cents: «Un piccolo incremento ai livelli delle altre grandi città»

«Sicuramente è stato un grande successo, una presenza che è andata al di là anche delle nostre previsioni. Noi abbiamo il tutto esaurito fino a giugno, quindi ormai è un percorso tracciato. Da ora in poi lavoreremo ancora di più sull'organizzazione dei flussi». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando gli ingenti flussi turistici che la città ha registrato nelle feste di Pasqua.

E anticipa che aumenterà la tassa di soggiorno.

Presenze che inevitabilmente hanno un impatto anche sulla gestione dei servizi quali rifiuti e trasporti rispetto ai quali, il sindaco ha parlato di «segnali positivi» pur sottolineando che «chiaramente c'è ancora da migliorare perché la pressione è molto alta».

«Dobbiamo abituarci a un turismo dai numeri elevati - ha aggiunto Manfredi - e c'è anche da affrontare il tema di una regolamentazione delle case vacanze, dei bed and breakfast, dei flussi nelle strade. Pertanto è necessario un piano di gestione che progressivamente metteremo in campo per migliorare l'accoglienza in città».

Un turismo in crescita che - ha evidenziato il primo cittadino - «pur portando economia in città, dato che ci fa piacere, non ha ricadute sulle casse comunali che invece hanno bisogno di risorse per fronteggiare l'incremento dei costi dei servizi».

E in questa direzione, l'amministrazione varerà, nel prossimo bilancio, l'aumento di 0,50 euro della tassa di soggiorno. «È un piccolo incremento - ha spiegato Manfredi - che porta la nostra tassa di soggiorno ai livelli delle altre grandi città italiane»