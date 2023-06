Turismo al Sud, l'evento a Napoli di Banca Intesa San Paolo

Il turismo quale risorsa primaria del Paese, il suo impatto e le prospettive di crescita soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia sono i temi dell'appuntamento 'Turismo al Sud: tendenze, impatti e dinamiche. Una risorsa per crescere e valorizzare le grandi potenzialità del territorio e della culturà promosso da Intesa Sanpaolo.

L'evento si terrà domani, a partire dalle 11, all'Hotel Vesuvio di Napoli. Ricco il panel delle partecipazioni e degli interventi, tra cui è previsto quello della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e del responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese.

L'appuntamento vuole essere un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali e mondo dell'hospitality sulle prospettive di crescita del settore turistico che sempre di più si sta confermando come il comparto trainante dell'economia italiana e sarà anche l'occasione per illustrare gli interventi che Intesa Sanpaolo metterà in campo per contribuire a un ulteriore sviluppo del turismo come volano per i territori con particolare riferimento alle aree del Sud Italia.

E proprio in quest'ottica sarà presentato il rapporto 'Turismo e territoriò realizzato da Srm, il Centro studi collegato a Intesa Sanpaolo.