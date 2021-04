Turismo e Covid, Garavaglia da De Luca: «Promuovere subito il pass vaccinale»

Incontro a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania a Napoli, tra il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Abbiamo affrontato le principali problematiche che riguardano un comparto economico, quello del turismo, che ha bisogno di misure importanti per la ripartenza», fa sapere De Luca.

APPROFONDIMENTI IL FISCO Bonus vacanze, quali strutture lo accettano e come potrebbe cambiare IL LOCKDOWN Estate 2021, tutte le regole per mare e spiaggia: sotto...

«Si tratta - aggiunge - di un settore che ha bisogno principalmente di programmazione. Così come hanno fatto Grecia, Spagna e Portogallo, abbiamo la necessità di incentivare formule di rilancio, a partire dal pass vaccinale, che in Campania abbiamo già attivato, e che può diventare lo strumento per promuovere l'arrivo di turisti vaccinati e immunizzati dai paesi esteri. L'Italia potrà fruire di un brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, quello di Capri Covid free. Il problema principale resta, però, la disponibilità dei vaccini, una questione ulteriormente complicata dal fatto che la Campania ha ricevuto 211mila dosi in meno delle altre regioni in rapporto alla popolazione».

De Luca ha registrato «piena condivisione per la grande occasione rappresentata da Procida, Capitale italiana della Cultura 2022. La Regione Campania ne ha fortemente sostenuto la candidatura e sta mettendo in campo una serie di iniziative affinché Procida possa rappresentare un ponte e un traino di programmazione culturale e attrattività turistica per tutta la regione.

Sempre nell'ottica del rilancio - conclude De Luca - la Regione Campania sta programmando nel corso di quest'anno una serie di iniziative culturali di rilievo internazionale, a partire dalle celebrazioni per il centenario della morte di Enrico Caruso. Verranno coinvolte Sorrento, Napoli e Salerno insieme alle località della Toscana dove il celebre tenore ha operato».