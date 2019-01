Giovedì 31 Gennaio 2019, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 16:42

Il Comune di Napoli si appresta a varare due distinte delibere «per disciplinare il fenomeno della crescita turistica»; fenomeno che ha avuto, con grande soddisfazione di tutti, una notevole crescita. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando con i giornalisti a margine di un convegno a Capodimonte.«Non potrà accadere, per fare un esempio concreto che in un edificio ci siano tutti B&B - ha proseguito il sindaco - perché se così facciamo non avremo più gli abitanti in un quartiere, anche per limitare la crescita dei costi degli appartamenti». Con una seconda delibera si punta anche ad incentivare l'insediamento di attività produttive artigianali e commerciali nei quartieri del centro storico di Napoli.