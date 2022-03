Ucraina, de Magistris accusa: «Sempre più verso il baratro della guerra»

«Il governo e le forze politiche che lo sostengono arruolano soldati preparandoli alla guerra e aumentano del 2% le somme in bilancio per armi. Arruoliamo invece corpi civili di pace e diamo soldi per il lavoro, l'ambiente, le famiglie, i poveri, l'accoglienza. » scrive Luigi de Magistris il leader di dema sui propri profili social.

«Il governo subalterno ai signori della guerra ci sta portando ogni giorno di più verso il baratro e la terza guerra mondiale. Mobilitiamoci ed arruoliamoci per la pace e i diritti prima che sia troppo tardi. »prosegue de Magistris «Maledetta la guerra e fuori l'Italia dalla guerra!» conclude l'ex sindaco di Napoli.