Ucraina, un minuto di silenzio in consiglio regionale: «occhi aperti a chi offre ospitalità ai profughi»

Un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina è stato osservato oggi in Consiglio regionale della Campania, in apertura dei lavori. Il Consiglio ha poi approvato, all'unanimità, un ordine del giorno per chiedere che sia percorsa la strada delle trattative diplomatiche per la cessazione del conflitto. È obbligo morale, si dice sempre nell'ordine del giorno, dare ospitalità ai profughi in fuga dalle città che sono devastate dal conflitto.

Durante il Consiglio è stata messa in primo piano la questione dell'accoglienza dei profughi provenienti dalle zone di guerra. «Bene la generosità e la disponibilità dei campani ad accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina, ma occhi aperti su chi mette a disposizione le proprie case magari per fare qualcosa di diverso». Una dichiarazione che arriva dall'assessore alla sicurezza, legalità e immigrazione della regione Campania Mario Morcone.

«Il sistema dell'accoglienza dei profughi ucraini in Campania - ha spiegato Morcone - per adesso funziona bene. Naturalmente adesso è il momento della grande generosità e della mobilitazione di tutti, ma spendo anche una parola più cruda: ci sono tante richieste di bambini, di accogliere bambini.» ha detto «Sono convinto della buona fede di tanti ma non si può fare, c'è una legge che prevede modalità e garanzie per i minori non accompagnati. Lo stesso in tono minore deve regolare anche i comportamenti presso le case che sono state messe a disposizione. C'è grande generosità, siamo tutti contenti, siamo una regione e un popolo di grande cuore, ma credo che dovremo avere gli occhi particolarmente aperti per comprendere dove effettivamente la sensibilità e generosità arriva, e dove invece magari si intende fare qualcosa di diverso».

Morcone ha spiegato ai consiglieri che questo tema è stato affrontato oggi in prefettura a Napoli, dove si riunisce la cabina di regia per l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina. «Continueremo a parlarne e a verificare anche nei prossimi giorni. Mi pare di registrare una particolare sintonia anche con le altre Prefetture della Campania», ha concluso.