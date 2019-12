Uil-trasporti, spese pazze: 150mila euro di trasferte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre mezzo milione vale il bilancio dellaregionale, retta dal segretario, una cifra che ha scatenato una guerra interna molto sanguinosa. Vecchi e nuovi veleni risalenti all'ultimo congresso di appena un anno fa che vengono a galla e tracimano. Chiarito questo quei numeri del bilancio destano stupore, come per esempio quello dei 146mila euro solo per le trasferte - stiamo parlando del consuntivo 2018 - una spesa niente male come i 25 mila euro per la telefonia oggi le offerte a cifre molto vantaggiose non mancano o gli 84mila euro per il funzionamento della segreteria. Intendiamoci, tutto è stato certificato da un revisore dei conti, Marcello Bernini, e le carte sono a posto: «Non mi pare ci sia granché da commentare - racconta, il segretario generale della Uil Campania - se ci fossero cose che in qualche modo ledono la Uil saremmo pronti a intervenire. Se poi c'è qualcuno che tenta di fare una battaglia interna utilizzando strumentalmente questi numeri ha imboccato la strada sbagliata perché si allontanerà sempre di più da noi». Insomma, nulla di anomalo da un punto di vista formale è stato riscontrato, mentre è ben chiara la situazione politica interna, la spaccatura accennata dallo stesso Sgambati è palese ed è anche un nervo scoperto. Dalla segreteria di Aiello non hanno gradito il tam tam che si sta rincorrendo nel sindacato sul bilancio e c'è chi teme una fuga degli iscritti - sarebbero 10mila - a partire dall'anno prossimo. Dunque tra poco tempo sapremo se davvero gli iscritti diminuiranno e se tutto si rivelerà un polverone oppure ci sarà qualcosa da tarare, da aggiustare o semplicemente una moratoria sul fronte delle spese. Come sempre i numeri parlano chiaro soprattutto se certificati.Stante la correttezza del bilancio come certificato dal revisore, vale la pena approfondire le cifre. Alla voce entrata il documento contabile è facile da leggere anche qui però qualche veleno non manca: le entrate ammontano a 540mila euro di cui 420mila derivanti dalle quote degli iscritti. E risulta evidente che non tutti le paghino le quote. La restante parte dei fondi arriva da «contributi vari». Per esempio dalle imprese arrivano 3100 euro poi cui sono le «entrate diverse» per 38mila euro e «contributi straordinari» per 30mila.Veniamo alle spese, la voce dove le polemiche sono esplose, tenendo presente che la segreteria - che include tutte e 5 le province della Campania - è composta da 9 membri e un paio di impiegati. Le spese «per le attività» sono la voce più corposa e allo stesso tempo intrigante: si tratta di 216mila euro di cui ben 146mila e qualche spicciolo sono appostati come «rimborso spese e trasferte» e vista l'entità della somma oltre a muoversi molto - del resto si tratta della Uil Trasporti - si muovono in tanti. Si dirà: ma sono tante le vertenze in giro per la Campania, tutto vero. Però sono lo stesso tanti soldi. Se si considera che l'anno è fatto da 365 giorni, significa dire che la spesa giornaliera ammonta a 400 euro. Se si eliminano i sabato, le domeniche e circa 20 giorni annui di ferie, allora la spesa sale a circa 620 euro. Non è dato sapere con quali mezzi si sposta chi va in trasferta di certo c'è un altro capitolo di bilancio - «il funzionamento» - dove sono appostati oltre 15mila euro per buoni benzina. Ma quali voci e quante persone ci sono dietro la «spesa per le attività» non si evince dal bilancio pubblicato sul sito della Uil trasporti. Si può immaginare che si tratti di rimborsi per trasporti privati, per i pasti, o forse riparazione auto, assicurazione. Difficile da capire in quanti si spostano ma se la media giornaliera delle trasferte è di 620 euro saranno almeno una decina e ciascuno spende 60 euro al giorno, abbastanza per pagare un buon ristorante. Nelle spese per le «attività» si trovano anche 15mila euro «per manifestazioni e congressi», 1800 per i posti auto, più di 8000 euro «per attività di rappresentanza».Una riflessione a parte merita la questione delle linee telefoniche che ammonta a 23.465,10 euro. Decisamente extralarge considerando i prezzi di mercato o, viceversa, c'è da pensare che ci sono molte linee e tanti beneficiari. L'ipotesi di riparto della spesa può fare pensare che ci possono essere linee fisse e mobili e chissà qualcuno che usufruisca dell'una e dell'altra, ipotesi, ragionamenti fatti sulla scorta - giova sottolinearlo - di un bilancio che è stato passato al vaglio del revisore dei conti che ha dato parere positivo. Resta il dubbio sulla platea dei fruitori ma con quella cifra si potrebbero fare 90 contratti da 200 euro, di per se esoso e avanzerebbero 5000 euro per contratti da rete fissa. Quanto alle spese per il personale ammontano a 98mila euro. Continuando sul fronte delle spese, certo tutte documentate quelle della segreteria ammontano a 84.738,10 euro pari a circa 360 euro al giorno. In questo segmento di bilancio si innestano 17mila euro per «spese dei dipartimenti» e altri 13mila «per i settori». Quindi quelli per la sede, la storica che si trova al porto: il canone ammonta a 9000 euro, le pulizie a 600 e le utenze, vale a acqua, luce e gas a 8654.