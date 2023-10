Assemblea nazionale Uilm a Napoli: «Rimettiamo al centro il lavoro stabile, sicuro e dignitoso»

Lavoro, salario, orario, sicurezza. Queste le parole d'ordine che ha scelto la Uilm per l'assemblea nazionale che si terrà mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre a Napoli presso l'Auditorium dell'Hotel Royal Continental. L'assemblea vedrà la partecipazione di oltre 500 delegati provenienti da tutta Italia e lo slogan scelto è «Rimettiamo al centro il lavoro stabile, sicuro e dignitoso».

Sarà presente il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri.

«Vogliamo rimettere al centro dell'agenda del Governo i temi fondamentali del lavoro, della sicurezza, del salario e delle politiche industriali in vista della sfida epocale della transizione ecologica, di cui già registriamo i primi effetti occupazionali a causa di una mancata gestione nazionale» dichiara il segretario generale Uilm Rocco Palombella.

Per il leader della Uilm «le nostre proposte principali per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici che scadrà nel giugno 2024 saranno aumenti salariali sostanziosi, per recuperare il potere d'acquisto perso in questi anni, e la riduzione dell'orario di lavoro per affrontare i cambiamenti e migliorare l'equilibrio vita-lavoro». «Più salario e meno orario non è uno slogan ma una necessità per gestire la transizione ecologica - conclude Palombella - e come noi lo stanno proponendo le organizzazioni sindacali in Germania e negli Stati Uniti»