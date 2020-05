Marano, ultimatum del Pd all'assessore: «Deve dimettersi»

La segreteria cittadina del Pd scarica ufficialmente l'assessore Salvatore Perrotta, nominato in quota dem poco più di una anno fa. I democratici, che avevano chiesto al sindaco Visconti di azzerare l'esecutivo e al proprio assessore di lasciare l'incarico, anche «in considerazione delle incomprensioni e le divergenze di vedute sorte con il primo cittadino» (anche Visconti è un esponente del Pd), ci vanno giù pesanti.



LO SCONTRO

L'occasione è fornita da una dichiarazione dello stesso Perrotta, che ha riferito «di aver rassegnato a suo tempo le dimissioni nelle mani del sindaco ma che questi non le aveva accettate». La replica di Roberto Sorrentino, segretario del circolo da alcuni mesi, non si è fatta attendere: «Nel mese di febbraio, per una serie di divergenze intercorse fra il Pd e l'amministrazione, culminate con la nostra dichiarazione di appoggio esterno - scrive in una nota Sorrentino - chiedemmo al nostro assessore di riferimento, Salvatore Perrotta, di rassegnare le dimissioni. Le nostre richieste, tuttavia, non ebbero riscontro nelle azioni dell'assessore il quale affermò, sia al sottoscritto in privato che con dichiarazioni ai media, di voler proseguire nel suo percorso amministrativo. Da quel momento in poi - si legge ancora nella nota - i contatti già molto scarsi fra il partito e l'assessore cessarono completamente. Dopo circa tre mesi dalla nostra presa di posizione, il sindaco ci ha contattati per cercare di riaprire un dialogo. All'incontro con il primo cittadino abbiamo discusso anche della questione Perrotta e il sindaco ci ha confermato di non aver mai ricevuto le dimissioni dell'assessore. Sono certo che Perrotta - conclude Sorrentino - da bravo uomo di partito come ama definirsi, abbia protocollato le sue dimissioni e sono parimenti convinto che avrà la premura di consegnarle al proprio partito. In alternativa, se non dovesse averne copia, potremmo recuperare la lettera di dimissioni attraverso il sistema telematico del protocollo comunale e chiudere una volta per tutte questo spiacevole malinteso».



PARTITO DIVISO

Nel Pd non è esploso solo il caso Perrotta. All'interno del variegato gruppo dem, infatti, non tutti ritengono che l'appoggio esterno alla giunta sia una mossa efficace. C'è chi preme per la sfiducia immediata al primo cittadino e chi, invece, sarebbe pronto a ricucire lo strappo. Alcuni consiglieri democratici, in particolare, vorrebbero congelare il tutto fino alle elezioni regionali. Da un lato ci sono i tre consiglieri (Domenico Paragliola, Antonio Nastro, Maria Accongiagioco) ritenuti vicinissimi al consigliere regionale Gianluca Daniele, dall'altro il «casilliano» Pasquale Coppola e i consiglieri Annarita Savanelli e Davide Di Luccio. Micro gruppi in palese disaccordo tra loro, sia per quel che concerne le modalità di gestione della crisi con Visconti sia per gli aspetti relativi alla comunicazione, da qualche tempo non più ad appannaggio del solo segretario del circolo che a fatica - e tra non poche polemiche - sta tentando di mediare tra le varie anime. Anche il presidente del Consiglio comunale, il veterano Domenico Paragliola, è entrato a più riprese in conflitto con il sindaco Rodolfo Visconti e con parte del suo stesso gruppo consiliare.