Un miliardo per la sanità campana: tutti gli interventi provincia per provincia

Sabato 3 Agosto 2019, 15:36

Un miliardo sbloccato per l'edilizia della sanità in Campania: è il risultato importantissimo raggiunto dall'Amministrazione De Luca che alla Regione comincia a raccogliere i risultati del lavoro degli ultimi anni.In concreto gli interventi riguardano tutte e cinque le province della Campania a cominciare dadove vengono stanziatiper un nuovo blocco tecnologico nell'area ricoveri del complesso degli Incurabili, una parte del quale è crollato di recente e che sarà ristrutturata con altri fondi.Il piano di distribuzione dei fondi prevede interventi importanti anche a, conper l'ampliamento dell'ospedale eper il nuovo reparto di radioterapia, mentre al San Leonardo divannoper adeguamento funzionale e realizzazione di un nuovo blocco operatorio. Sempre per la Asl Napoli 3 Sud,vanno al completamento del presidio ospedaliero diFondi anche ad, conper il Moscati di Avellino,per le altre strutture del capoluogo e di, mentre all'Asl divannoper apparecchiature e nuove strutture, in particolare nei comuni di Montesarchio e Cautano. Ildi Benevento riceve inveceper lavori strutturali e apparecchiature., l'investimento più grosso, oltre aiper, sarà all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano conper costruire un nuovo edificio e realizzare una nuova piastra operatoria. Avanno conper il completamento dell'ospedale, mentrepermetteranno la ristrutturazione del complesso «La Maddalena» diche diventerà cittadella della salute.oltre ai fondi per il nuovo Ruggi, spiccano iper un nuovo edificio dell'ospedale diperla radioterapia e iper l'adeguamento e la costruzione di un nuovo edificio al presidio diTornando a Napoli,vanno al, 11 dei quali per l'adeguamento tecnologico della radiologia generale del pronto soccorso e della neurologia, e 25 milioni per il padiglione B che ospita varie specialistiche. Sonoper l'ospedale pediatrico, di cui 11 per il polo oncologico. Alla cura del tumore sono dedicati anche ierogati all'Istitutoper l'acquisto delle apparecchiature per la protonterapia, mentreandranno aluniversitario di Napoli della Federico II. All'Università Luigi Vanvitelli vanno 15 miioni per le apparecchiature nelle sedi di Napoli e 25 per il nuovo policlinco di Caserta.