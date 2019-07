CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Luglio 2019, 09:06

Un brindisi molto affollato con gente della vecchia guardia, del ceto politico attuale con demagistrisiani in attività ed ex arancioni oltre che pezzi della società civile, e personalità della stagione di Rossa Russo Iervolino per un arrivederci a settembre. Il tempo giusto individuato da Antonio Bassolino, l'ex sindaco, per lanciare definitivamente «Sudd» - la sua startup politico-culturale «aperta a tutti anche ad altre associazioni e aggregazioni per fare una rete civica fuori dai partiti: noi non lo siamo e non vogliamo esserlo, i partiti sono utilissimi ma devono rinnovarsi, noi siamo il civismo che serve per spingere la società in avanti. Oggi si ragiona ancora su idee di tanti e tanti anni fa».