Unione Industriali di Napoli, il lodo Graziano: ticket Tavassi-Jannotti Pecci

La terza via o presunta tale è già tramontata. Il sasso nello stagno lanciato da chi, attraverso l'ipotesi di Bruno Scuotto, aveva proposto un'alternativa a sorpresa per evitare il rischio di una spaccatura tra gli industriali napoletani, non ha avuto riscontri da nessuna delle due anime di Palazzo Partanna, al di là di quello manifestato all'interessato da molti colleghi, come lui stesso spiega nell'intervista pubblicata a parte. Ma forse quella mossa ha sortito un effetto indiretto, accelerare cioè i tentativi di composizione dello scontro in atto sulla successione di Vito Grassi alla presidenza dell'Unione. Va letta forse anche in questa chiave la mediazione alla quale da ieri ha deciso di dedicare impegno ed energie l'ex presidente Paolo Graziano, un nome gradito a tutti, equidistante dalle parti e sicuramente dotato dell'esperienza e del carisma necessari a smussare angoli e malumori.

Anche per lui il compito non si annuncia facile ma al patron di Magnaghi non sono mai mancati coraggio e determinazione. E soprattutto la visione di quello che dovrebbe essere evitato a tutti i costi: mostrare cioè al Paese l'immagine di una classe imprenditoriale napoletana divisa, in una città considerata ancora la vera capitale del Mezzogiorno e proprio per questo quasi costretta a non sfilacciarsi ulteriormente. Accusare la politica di non marciare quasi mai compatta ogni volta che dovrebbe fare squadra per il Sud e poi comportarsi alla stessa maniera, renderebbe poco credibili il ruolo e l'autonomia dell'Associazione. Un ragionamento, questo, che Graziano ha già fatto suo da tempo e che è pronto a trasmettere con rinnovata forza in queste ore ai colleghi. Il succo è chiaro: non ci si può scontrare per una poltrona, tanto più adesso che alle imprese è affidato il ruolo forse più importante per spingere il Paese, da Nord a Sud, verso la ripresa.

Ma cosa può concretamente proporre Graziano? Si parla di un lodo attraverso il quale i due candidati alla presidenza, Francesco Tavassi e Costanzo Jannotti Pecci, decidono di comune accordo di traghettare insieme l'Unione alla fine del quadriennio. Uno presidente e l'altro vice, per essere ancora più espliciti, anche se sull'ordine dei nomi è prematuro fare previsioni. In alternativa ci sarebbe solo la conta, scenario peraltro che all'uno e all'altro non piace per niente, al di là della forza elettorale su cui potrebbero contare. E soprattutto il rischio che altri associati abbandonino dopo il voto Palazzo Partanna, un'emorragia già in atto da alcuni anni fino a coinvolgere un terzo degli iscritti, come dicono i sostenitori di Jannotti Pecci, in testa l'ex presidente di Confindustria Antonio d'Amato.

È uno dei passaggi della lettera trasmessa da questi ultimi ieri al presidente facente funzioni dell'Unione, Maurizio Manfellotto, accompagnata da un centinaio di firme, in cui si evidenziano, Statuto alla mano, le violazioni che avrebbero accompagnato l'indicazione di Tavassi da parte del Consiglio di presidenza uscente. I firmatari non fanno sconti, parlano di «impropria forzatura autoreferenziale» e di «unanimismo di facciata, evitando di ascoltare la base associativa». E accusano Grassi di «una vera e propria invasione di campo» con l'effetto di alimentare il disagio e la disaffezione che già da tempo affliggono gli imprenditori napoletani. Di qui la richiesta di revoca dell'indicazione di Tavassi, una sorta di azzeramento di quanto è accaduto finora per riportare il dibattito al centro dell'Unione nel rispetto delle procedure e non disperdere il patrimonio di visibilità che Napoli ha ottenuto sostenendo il nuovo corso di Carlo Bonomi alla guida di Confindustria.



Nessun riferimento al ruolo di Grassi nella squadra di Bonomi ma proprio su quest'ultimo punto si gioca un'altra fetta importante della partita napoletana. Tra oggi e domani Grassi cercherà di convincere i presidenti delle altre territoriali della Campania a concedergli un anno di proroga alla presidenza della Federazione regionale che in realtà avrebbe già dovuto passare al casertano. Senza quest'accordo, Grassi non potrebbe rinnovare il suo mandato al Consiglio delle regioni per altri due anni, ponendo un obiettivo problema al presidente Bonomi che aveva puntato su di lui per l'intero quadriennio della sua presidenza. Finora i presidenti delle territoriali sono apparsi poco inclini all'accordo chiedendo il rispetto dell'alternanza ma il rischio che Napoli e la Campania scompaiano dalla nuova squadra di viale dell'Astronomia, a poche settimane dal suo insediamento, potrebbe non essere tanto remoto.