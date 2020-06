Unione Industriali di Napoli, nuove scintille: «L'assemblea non si farà»

La strada del dialogo resta in salita, forse ancora più di prima. In una lettera indirizzata a tutti gli associati all'Unione industriali di Napoli, il presidente facente funzioni Maurizio Manfellotto prende di fatto le distanze dalla proposta di un'Assemblea straordinaria lanciata da Costanzo Jannotti Pecci e da quanti ne sostengono le tesi e ribadisce l'assoluta correttezza delle procedure che avevano portato all'avvio delle consultazioni per l'elezione del nuovo presidente da parte della Commissione dei saggi. A proposito di quest'ultima, Manfellotto dà notizia delle dimissioni di un altro componente, Nicola Palumbo, motivate - scrive testualmente - «dall'esigenza di favorire il clima più consono al consolidamento dello spirito unitario che ha caratterizzato l'Unione negli ultimi anni».

Le due dimissioni rendono ora obbligatorio il rinnovo dell'intera Commissione e dunque allungano prevedibilmente ancora di più i tempi per il ritorno al voto degli associati (salvo pacificazioni e intese, al momento assai improbabili). Della proposta di Jannotti Pecci la dettagliata comunicazione di Manfellotto non parla. E già questo dà la misura di quanto le distanze tra le due anime degli associati restino lontanissime. Ma è soprattutto la narrazione di quanto è accaduto in questi giorni a dare il senso della incomunicabilità, almeno sui nodi dello Statuto finiti al centro dello scontro. Il presidente di Hitachi Rail ricorda che il suo dovere di presidente facente funzioni è di «portare a compimento il percorso per l'elezione del nuovo presidente» e di avere rispettato le norme sull'insediamento entro 30 giorni della Commissione dei saggi, avvenuta il 5 giugno. Manfellotto coglie poi l'occasione per stigmatizzare quelli che definisce «alcuni tentativi di mettere in dubbio la regolarità e l'aderenza allo statuto di questi passaggi». Sia lui sia la Commissione per le designazioni «hanno assicurato la puntuale applicazione degli articoli dello Statuto dell'Unione Industriali Napoli che contengono termini perentori che devono essere necessariamente rispettati». L'insediamento cioè della Commissione entro 30 giorni e la conferma della durata delle consultazioni da 2 a 6 settimane: «Spetta poi alla Commissione di designazione (ormai ex, ndr) valutare modalità e tempi di prosecuzione delle consultazioni fino al termine massimo delle sei settimane previsto dalla disciplina interna».



Di qui la riaffermazione del valore assoluto delle consultazioni come «momento assolutamente privilegiato per raccogliere, valutare ed analizzare tutto ciò che ogni impresa associata vuole esprimere in termini di aspettative, bisogni, nuove esigenze di rappresentanza, più efficaci modalità di partecipazione e di coinvolgimento e pertanto anche eventuali osservazioni critiche». La sede giusta è questa, dice in sostanza Manfellotto, perché a norma di Statuto è la Commissione per le designazioni a dover intercettare «i nuovi equilibri che possono determinarsi nell'evoluzione delle consultazioni, senza rigidità ma dando adeguato spazio a dinamiche sempre tutte legittime se frutto di una corretta applicazione delle norme statutarie».

Basta sospetti e illazioni, conclude Manfellotto, che spera di vedere sin dalle prossime settimane «un confronto franco, aperto e leale all'interno di quei valori di appartenenza e di identità che sono la caratteristica qualificante del nostro lavorare insieme per lo sviluppo e la crescita delle nostre imprese e del nostro territorio». Niente Assise generale o Assemblea straordinaria, dunque, ma la stessa disponibilità a discutere di quanto è accaduto che era stata espressa anche dagli imprenditori che sostengono Jannotti Pecci. Possibile, viene allora da chiedersi, che, abbassati i toni e le rivendicazioni, accantonati le difese di principio e i ricorsi veri o minacciati a probiviri e altre autorità, gli industriali napoletani non riescano a trovare il modo per riprendere a parlarsi senza lettere e senza pregiudizi?

