Unione industriali Napoli: nasce nuovo protocollo di intesa con Gruppo Piccola Impresa e l'Università Federico II

Il nuovo modello di sviluppo passa dalla responsabilità sociale d’impresa. Da questa consapevolezza nasce il protocollo d’intesa tra Unione Industriali Napoli Gruppo Piccola Industria e Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che sarà firmato domani, martedì 1° febbraio alle 11.30, presso la sede dell’associazione imprenditoriale. L’accordo, che sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa, prevede tra l’altro la realizzazione di iniziative congiunte dirette a promuovere la cultura dell’imprenditorialità e della responsabilità sociale, nelle sue diverse declinazioni: sociale, ambientale ed economica.

Gli studenti universitari saranno inoltre coinvolti direttamente in attività di ricerca, formazione e informazione e, anche attraverso attività di tirocinio e project work, entreranno a contatto con il mondo delle pmi locali. Dall’economia circolare, all’efficientamento energetico, dalla svolta green e dalla diffusione delle fonti rinnovabili alle modalità di crescita inclusiva e alle attività di contrasto alla povertà educativa, la nuova crescita sostenibile richiede la definizione di nuovi percorsi e sollecita il protagonismo di nuovi profili professionali. I giovani e le imprese sono chiamati a fornire un contributo determinante perché questa evoluzione si trasformi a Napoli, come nell’intero mezzogiorno, in una grande opportunità di rilancio dell’economia e dell’occupazione, riducendo le diseguaglianze e affrontando con successo le sfide del climate change, attraverso la transizione ecologica e digitale e la coesione territoriale.

Alla conferenza stampa di martedì 1° febbraio interverranno fra gli altri il Presidente di Unione Industriali Napoli Maurizio Manfellotto, la Presidente del Gruppo Piccola Industria e Vice Presidente alla Responsabilità Sociale di Unione Industriali Napoli Anna Del Sorbo, il Direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II Adele Caldarelli, il Coordinatore del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università Federico II Mauro Sciarelli.