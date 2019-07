Universiadi a Napoli, il monito di Fico: «Le istituzioni devono lavorare vicine»

«Le istituzioni più lavorano vicine più riescono ad essere al servizio dei cittadini». Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle tensioni tra Comune di Napoli e Regione Campania in meritano alle Universiadi, a margine del premio internazionale «Italia a colori» promosso dalla trasmissione Mattina 9 a Napoli. «Dalle Universiadi mi aspetto un bel momento di sport, di convivialità per la città di Napoli e per tutta la Regione Campania. E che il nome di Napoli sia valorizzato sempre di più», ha aggiunto Fico confermando che sarà presente alla cerimonia di apertura.





«Condivido in pieno le parole di Mattarella e non credo che ce ne sia assolutamente bisogno» ha quindi detto Fico. «Mi aspetto che il presidente del Consiglio faccia quello che sta facendo, ovvero un dialogo serrato con l'Unione Europea, sia in vista delle nomine che in vista di una possibile procedura di infrazione».



«In questo momento dobbiamo dare assoluta serenità alla magistratura, i magistrati non devono aver alcun tipo di pressione né politica né dell'opinione pubblica» ha sottolineato Fico. «I magistrati faranno al meglio il loro lavoro», ha aggiunto Fico.

Lunedì 1 Luglio 2019, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA