«Le Universiadi, più che un successo, sono state un miracolo che abbiamo realizzato. Siamo orgogliosi come Regione Campania di avere deciso, finanziato e organizzato questo evento». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'indomani della chiusura delle Universiadi di Napoli 2019.



«Ora abbiamo due problemi - aggiunge De Luca - capitalizzare il lancio di immagine che abbiamo conseguito per Napoli e la Campania, un lancio di valore mondiale; l'altro è relativo alla gestione degli impianti sportivi. Sarebbe assurdo che, dopo un investimento di 270 milioni di euro da parte della Regione, dovessimo vedere decadere questi impianti, penso alla piscina Scandone, a quella della Mostra d'Oltremare, al Palavesuvio. Se non vengono usati e manutenuti per 3 o 4 mesi rischiano di saltare di nuovo. È un problema serio. Noi come Regione e Aru manterremo la vigilanza fino a settembre, non li lasceremo incustoditi», conclude.

Lunedì 15 Luglio 2019, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 16:26

