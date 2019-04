Universiadi, De Luca dedica i Giochi a Pietro Mennea

Martedì 2 Aprile 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 16:17

«Le Universiadi di Napoli saranno intitolate a Pietro Mennea, nel quarantennale dello storico record del mondo sui 200 metri, realizzato dallo sprinter italiano nell’edizione di Città del Messico». Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, al termine della conferenza stampa per la tre giorni di lavori dell'Heads of Delegations Meeting. Pacifica invasione di bandiere, delegati, testimonial, sportivi, autorità, operation manager, volontari. Presenti Davide Tizzano, Manuela Di Centa e Patrizio Oliva. Caleidoscopio delle Universiadi 2019 condensato alla Stazione Marittima. Il Trionfo (comunicativo) di Galatea, non dal nome dell’affresco di Raffaello Sanzio ma dalla sala che ha ospitato il meeting internazionale. Molto più di un «assaggio» di quanto avverrà nei prossimi mesi all’ombra del Vesuvio. Con il presidente della FISU, Oleg Matytsin, stretta di mano, quella che è mancata, invece, con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.«A sessant’anni dalla prima edizione –ha affermato il presidente del CUSI, Lorenzo Lentini- ci tenevamo a celebrare l’Universiade in Italia, al Sud, e a Napoli, nel nome di Primo Nebiolo», il dirigente sportivo italiano che ha ideato e organizzato la prima kermesse dei Giochi universitari nel 1959 a Torino. Fitto il calendario di impegni e dei sopralluoghi. Oggi toccherà visionare lo stadio San Paolo, la piscina Scandone, il PalaBarbuto e il PalaCasoria, domani, invece, sarà la volta del Palasele a Eboli, del Villaggio Atleti nel Campus universitario di Fisciano, dello Stadio Arechi di Salerno, del Paladelmauro di Avellino, della Reggia di Caserta. Domani pomeriggio il Palatrincone a Pozzuoli, il campo in erba sintetica dell’Amatori Napoli Rugby nell’ex area Nato di Bagnoli, realizzato interamente con risorse private, e il campo di tiro a segno di Cavalleggeri. La route si chiuderà con una tappa al Circolo Italia. Poi giovedì il sorteggio dei calendari.