CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 5 Maggio 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono preoccupato per la scelta di insediare il villaggio olimpico alla Mostra d'Oltremare. Mi auguro che non si utilizzino i soldi del fitto dell'area per risanare bilanci che non stanno in piedi»: Vincenzo De Luca prende le distanze dalla scelta del commissario per le Universiadi di insediare gli atleti dei giochi universitari nella struttura di Fuorigrotta invece che sulle navi. «Il commissario ha la piena responsabilità - dice il presidente della Campania - ma non so: forse era possibile trovare altre collocazioni per il villaggio olimpico».Il percorso delle Universiadi inizia a diventare più concreto. Dopo aver affrontato e quantomeno avviato a soluzione la questione degli impianti sportivi da ristrutturare o da adeguare alla manifestazione internazionale, ora l'attenzione si concentra sul villaggio olimpico. Scartata fin dall'inizio l'area ex Nato, che è di proprietà di privati della Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, il che, secondo l'Agenzia regionale per le Universiadi, poneva una serie di difficoltà legate ad un investimento pubblico su un'area privata per di più con la difficoltà di rispettare i tempi nell'abbattere e ricostruire o nel ristrutturare gli edifici esistenti.La seconda ipotesi, «suggestiva» anche per gli ispettori della Federazione internazionale degli sport universitari, era di utilizzare le navi da crociera per ospitare gli atleti. È stato anche completato un bando di appalto per l'affitto della Msc Lirica mentre si aspettava un secondo bando per tre navi passeggeri. Poi è arrivata l'Autorità anticorruzione che ha ravvisato irregolarità amministrative che impedirebbero alla Msc di avere rapporti con amministrazioni pubbliche.A questo punto, giovedì scorso, l'unica opzione è diventata ospitare il villaggio olimpico alla Mostra d'Oltremare, un'ipotesi su cui si stava già lavorando da tempo, tanto che già ieri sul sito dell'Aru è stato pubblicato il bando per le manifestazioni di interesse per insediare 2500 casette per ospitare 7200 atleti nella struttura con tanto di planimetria e caratteristiche dei «prefabbricati a uso residenziale». Una scelta non condivisa dalla Regione. «È il commissario che decide - sottolinea De Luca - ma ricordiamo che è la Regione a finanziare le Universiadi con 170 milioni più 100 milioni del governo presi dal fondo destinato alla Campania. Quindi paghiamo tutto noi. Su questa ipotesi della Mostra d'Oltremare non dico nulla ma aggiungo una preoccupazione perché è una struttura di valore storico, architettonico, non so se fosse possibile trovare altre collocazioni per il villaggio. Il commissario ha scelto, mi auguro che non si determinino danni alla Mostra e sia tutelata la dignità ambientale del sito».Il governatore ci tiene a ribadire che la proprietà delle casette resta comunque della Regione: «Ricordo che per la Coppa America fu realizzato un baffo alla scogliera del Lungomare che doveva essere rimosso dopo la decisione della Soprintendenza ma sta ancora lì. Non facciamo che il villaggio resta lì: dopo 24 ore le casette vanno rimosse e destinate alla protezione civile. Questa è la volontà della Regione. Il mio auspicio è che non si pensi di utilizzare i soldi del fitto dell'area per fare operazioni di risanamento di bilanci che non stanno in piedi, e che tutto avvenga su un piano di assoluta trasparenza, correttezza e tutela ambientale di un bene che è patrimonio nazionale».