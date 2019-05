Universiadi, De Luca nella nuova piscina Scandone: «È bellissima»

Mercoledì 8 Maggio 2019, 15:35

«È bellissima, fosse solo per questo e altri impianti messi a nuovo in tutta la Campania posso dire che ne è valsa la pena aver deciso di fare le Universiadi». A braccetto con Manuela Di Centa, il presidente della Regione Vincenzo De Luca gongola mentre ammira il restyling della piscina Scandone, con il vecchio impianto di Fuorigrotta rimesso a nuovo e la nuova piscina olimpionica per il riscaldamento degli atleti in corso di installazione alle spalle dell'impianto principale. «Vedete - fa cenno ai cronisti intorno indicando l'area dove hanno già montato i pannelli laterali della nuova piscina ed esponendo le foto prima dell'intervento con i segni del degrado - qui c'era una discarica. Adesso stiamo utilizzando i fondi per le Universiadi per rifare una sessantina di impianti con altrettanti cantieri aperti. Solo al cantiere del San Paolo lavorano 300 persone». Tuttavia non nasconde una preoccupazione il governatore, non tanto per la conclusione dei lavori, ma per il dopo Universiadi: «Siamo convinti di farcela, anche perché sennò li fuciliamo alla schiena - ironizza -. Ho visto il ritmo di lavoro che hanno, stanno facendo un lavoro eccezionale. Credo che stiamo facendo uno sforzo enorme mi auguro però che dopo le Universiadi i lavori che stiamo facendo con i fondi regionali siano manutenuti e non diventino delle discariche».«Stiamo facendo una corsa contro il tempo - ha aggiunto il governatore che ha visitato anche il cantiere del PalaBarbuto accompagnato dal commissario per le Universiadi Gianluca Basile - gli impianti sono bellissimi, la Piscina Scandone era totalmente degradata, vedrete anche le piscine alla Mostra d'Oltremare sono state recuperate e sono bellissime. Aver deciso di fare le Universiadi è stata una scelta di coraggio - ha concluso - ma anche di grande importanza per tutto il movimento sportivo della Campania».