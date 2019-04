Universiadi a Napoli, De Luca: «Ci sarà Mattarella»

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 12:28

«Credo che ci sarà il Presidente della Repubblica a inaugurare». Lo ha detto a Salerno il governatore della Campania, Vincenzo De Luca parlando delle Universiadi in programma nel prossimo mese di luglio in Campania. «Dal 3 luglio ci sarà un evento bellissimo - ha affermato - uno di quelli che rimangono nell'immaginario collettivo. Avremo un lancio importante per la Campania, per le Costiere, per Napoli. Una spinta forte all'economia turistica di tutto il territorio regionale».L'ex sindaco di Salerno ha evidenziato anche che la «Regione Campania ha investito 270 milioni di euro, 170 diretti e 100 messi dal Governo nazionale ma presi dai soldi destinati alla Campania». Questo ha consentito di ristrutturare «decine d'impianti sportivi» ma anche di creare opportunità. «Stanno lavorando 1500 lavoratori nei cantieri e 300 giovani», ha concluso De Luca, sottolineando che «stiamo facendo di tutto per immettere nel circuito economico della Campania risorse vere e per dare respiro alla nostra economia».