Universiadi, De Luca tende la mano: «Incontrerò i Comuni che hanno chiuso gli impianti»

«Stiamo riconsegnando ai Comuni gli impianti di loro proprietà dopo aver fatto a spese della Regione i lavori per le Universiadi. Alcuni Comuni riescono a gestirli, altri li hanno chiusi: a inizio anno nuovo faremo una riunione con i Comuni che hanno chiuso gli impianti per verificare come possiamo procedere». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando le difficoltà di alcuni Comuni a gestire gli impianti sportivi rifatti per le Universiadi. «Sarebbe un peccato - ha aggiunto il governatore - realizzare piscine e impianti bellissimi, come abbiamo fatto con la Scandone o il Palavesuvio, e tenerli chiusi. Chiudere un impianto sportivo per cinque mesi significa farlo saltare completamente».







De Luca ha ricordato che «abbiamo un residuo di investimento della Regione che useremo per completare impianti che erano già partiti. Per un'altra parte cerchiamo di dare un contributo per le realtà sociali del territorio che ci chiedono un aiuto per attrezzature da acquistare. Stiamo verificando anche il rapporto con le Federazioni sportive. Nel 90% casi abbiamo gestioni corrette, in qualche caso ci sono conflitti interni e facciamo fatica anche noi a capire chi è l'interlocutore o che credibilità ha. Ma nelle prossime settimane chiuderemo questo capitolo, avendo la soddisfazione di aver ristrutturato 70 impianti e di aver creato in Campania un movimento sportivo giovanile». © RIPRODUZIONE RISERVATA