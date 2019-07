Vincenzo De Luca «imitatore di Ceausescu», soldi «spesi male» e fondi europei «non programmati con gli enti locali». Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris contrattacca dopo quanto avvenuti ieri alla conferenza stampa di presentazione delle Universiadi di Napoli 2019 e, in un incontro nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo piena di giornalisti, assessori, consiglieri comunali e dipendenti comunali, rivendica i meriti del Comune e dell'intera città di Napoli nell'ottenimento e nell'organizzazione dell'evento sportivo che sarà inaugurato domani.

Senza mai nominarlo apertamente, de Magistris riserva gran parte del suo intervento al governatore Vincenzo De Luca: «Giusto ringraziare chi ha messo risorse pubblica - spiega - ma nella misura corretta in cui si deve a persone che ricoprono incarichi pubblici e gestiscono fondi europei e nazionali che vanno alla città. Lo ringrazio ma gli dico anche che poteva fare meglio, senza raccontare che sono soldi presi dalla sua tasca e impedendo un'immagine per cui chi ha i soldi mette sotto scacco la città».



De Magistris ha parlato anche della campagna di comunicazione lanciata dalla Regione Campania e incentrata sui maxi manifesti affissi in città con i quali la Regione rivendica il proprio impegno finanziario: «Di fronte a questi manifesti Ceausescu sembra quasi un umile democratico di quartiere. Avrei voluto vedere manifesti di Napoli 2019 a Berlino, Londra o Parigi, invece abbiamo questi manifesti che ci ricordano chi mette i soldi. Daremo una targa a questa persona, diremo che ha messo i fondi europei».



Infine il sindaco ha sollevato dei dubbi sui recenti guasti alla metropolitana:

Sono iniziati dopo che abbiamo stabilito i prolungamenti. Pronto un esposto alla magistratura

Martedì 2 Luglio 2019, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».