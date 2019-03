CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 15 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Signora della scherma italiana con nove medaglie olimpiche di cui sei d'oro, una d'argento e una di bronzo. Signora delle Universiadi con quattro partecipazioni e quattro ori conquistati. Valentina Vezzali di Giochi Universitari se ne intende, eccome.«Ho partecipato a quattro edizioni, da Fukuoka 1995 a Pechino 2001 passando da quella che si svolse in Sicilia nel 1997 e poi quella di Palma de Maiorca nel 1999. I ricordi non sono solo legati alle medaglie d'oro che ho conquistato a livello individuale in tutte e quattro le edizioni, ma anche all'ambiente, al clima ed allo spirito di squadra che si respira in competizioni come queste. Affronti l'Universiade quando sei giovane e soprattutto hai un carico emozionale legato alla gara assolutamente diverso rispetto a quello di una Olimpiade».«Mi legano tanti ricordi ed anche tanti amici. La scherma poi a Napoli ha un forte radicamento: soprattutto la sciabola sembra essere nel DNA di questa città dove ho tanti amici. Mi riferisco a Sandro Cuomo, a Gigi Tarantino, Diego Occhiuzzi, solo per citarne alcuni».«Una straordinaria occasione da non perdere. Ricordo quando la candidatura di Napoli risultò quella vincente e ricordo l'entusiasmo che si registrò. Era il periodo in cui sognavamo la candidatura olimpica di Roma 2024 e intravedevamo già il filo conduttore all'insegna dello sport per la ripresa del nostro Paese. È rimasta solo l'Universiade di Napoli ed è per questo che deve essere un appuntamento da sfruttare nel migliore dei modi da tutto il Paese.