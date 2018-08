Universiadi a Napoli, addio container: atleti nelle residenze universitarie di Fisciano e Pozzuoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:30

È la svolta il villaggio delle Universiadi. Abbandonato definitivamente qualsiasi insediamento di container nella Mostra d'Oltremare (escluso anche un minicampo nel parcheggio dell'area di Fuorigrotta), il piano per ospitare gli atleti si articola su tre punti: gli alberghi a Salerno e Caserta, due navi da crociera, una a Napoli e l'altra a Salerno, e le residenze universitarie a Fisciano e Pozzuoli. La novità è proprio nell'utilizzo dei 300 alloggi di via Rosini, nei pressi dell'Anfiteatro Flavio, a Pozzuoli. Intanto si tratta per le 114 case di via Brin di proprietà dell'Orientale.Sembra chiuso uno dei tormentoni su cui si sono arenate le Universiadi da mesi: il villaggio degli atleti. Con il precedente commissario, Luisa Latella, si era progettato un insediamento di casette prefabbricate nella Mostra d'Oltremare. Il piano è stato poi rottamato, insieme con il defenestramento del prefetto Latella. Restava l'ipotesi di ospitare duemila ragazzi di Napoli 2019 nel parcheggio dell'area di Fuorigrotta. Con l'insediamento del nuovo commissario Gianluca Basile anche questa ipotesi è tramontata: si punta tutto sulle residenze universitarie.