Universiadi a Napoli, il commissario Basile: «Lavori in corso in 60 cantieri»

Martedì 19 Marzo 2019, 18:13

«Sessanta cantieri aperti, lavori tutti in corso, nessun cantiere bloccato». Un piccolo miracolo lo ha definito il Commissario Gianluca Basile nel corso della Commissione di approfondimento e monitoraggio sulle Universiadi convocata dal Comune di Napoli. «Stiamo recuperando un ritardo importante. Domani comincia l'avventura sediolini con l'aggiudicazione della gara. A prescindere dal colore che avranno, è un intervento importante per lo Stadio San Paolo che puntiamo a finire in tempo». «Abbiamo voluto prima assicurarci l'avvio dei lavori infrastrutturali per gli impianti e dell'accoglienza atleti. Ora puntiamo alla promozione delle iniziative per coinvolgere maggiormente il territorio, anche grazie alla costituzione dell'ufficio stampa e comunicazione. Stiamo organizzando incontri di coordinamento con le Università e tutti i comuni coinvolti. 18 federazioni nazionali sportive stanno collaborando con noi per le specificità delle singole discipline» ha sottolineato Basile.La commissione per l'approfondimento e monitoraggio delle attività relative alle Universiadi 2019, presieduta da Vincenzo Moretto, ha fatto oggi il punto sull'andamento dei lavori. Nel corso della riunione sono intervenuti il Commissario Straordinario Gianluca Basile, il General Coordinator Adam Sotiriadis, Anna Paola Voto, dirigente della Regione Campania e componente del comitato organizzatore delle Universiadi, Christian Ubbiali, responsabile Games Services dell'Universiade. Per l'amministrazione comunale sono intervenuti l'assessore allo Sport Ciro Borriello, il Direttore generale Attilio Auricchio, la dirigente della U.O. Universiadi 2019 Gerarda Vaccaro. Diversi i punti all'ordine del giorno della riunione odierna della Commissione per il monitoraggio delle attività relative alle Universiadi 2019: avanzamento dei lavori negli impianti sportivi, reclutamento dei volontari e loro impiego, organizzazione dell'accoglienza e spostamento degli atleti, piano di sicurezza e mobilità.