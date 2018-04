Giovedì 5 Aprile 2018, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 14:17

«Sulle Universiadi siamo pienamente impegnati nel dare il nostro contributo. La struttura commissariale - dichiara il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - serviva e serve per accelerare le procedure avviate. Tempi e procedure restano le priorità. Saremo vicini al commissario e, come abbiamo sempre fatto, manteniamo ogni forma di collaborazione utile per concludere il percorso che porterà Napoli e la Campania alle Universiadi»