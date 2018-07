Universiadi a Napoli, de Magistris chiama il governo: «Ci aspettiamo misura giusta»

Venerdì 20 Luglio 2018, 14:58

«Noi continuiamo a lavorare perché il tempo passa e non è una variabile indipendente. Non si può perdere un giorno. Ci auguriamo che il governo adotti una misura giusta, equilibrata ed efficace che consenta di dare forza e potenza alla macchina amministrativa». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito all'organizzazione delle Universiadi 2019. Il sindaco ha espresso l'auspicio che «entro fine luglio ci sia il provvedimento normativo» così come era emerso nell'ultima riunione della cabina di regia.