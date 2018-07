Martedì 24 Luglio 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 15:05

Il primo annuncio è premier Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: «Abbiamo prorogato anche termini in materia di sport, in particolare sulle universiadi di Napoli».Il secondo, più roboante, del sottosegretario Giancarlo Giorgetti: «Sulle universiadi di Napoli 2019 restituiamo al territorio la gestione dell'evento. Nell'ultima legge di bilancio era stato nominato un commissario dal ministero dell'Interno e una cabina di regia dove sono emersi problemi operativi. Come governo abbiamo suggerito, per la difficoltà oggettiva, di chiedere di rinviare la manifestazione: Regione e Comune vogliono tenere ferma la data del 2019 e quindi il governo si fa di lato e lascia a governatore e sindaco la gestione».