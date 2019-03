Il re delle Olimpiadi torno a Napoli: «Vi svelo il mio show per le Universiadi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:30

Una cerimonia che proietterà Napoli nel futuro senza dimenticare le sue radici, la sua storia. Nella quale prenderà vita il celebre tuffatore di Paestum che il 3 luglio al San Paolo si getterà nelle Universiadi, così come ci sarà anche il domani di questa città che trae forza dalla propria tradizione per proiettarsi nel futuro. È la Napoli di Marco Balich che dopo Torino 2006, Sochi 2014, Rio 2016 (prodotto da CC 2016) e i Flag Handovers di Salt Lake City 2002 e Londra 2012, si getta a capofitto nell'avventura partenopea che in realtà già aveva accarezzato in occasione della cerimonia di apertura delle World Series di America's Cup del 2012 quando piazza del Plebiscito divenne un grande acquario e The old mug, la Coppa America, fece il giro del mondo perché uno scroscio di pioggia regalò un unicum, la foto della Coppa America difesa da un ombrello. Da Los Angeles il regista anticipa a Il Mattino alcune idee per lo spettacolo di apertura dei Giochi.«Sole e cultura. Ma anche un bellissimo spirito di vita. Napoli è una città di grandissime tradizioni che vanno tradotte ed esaltate in modo contemporaneo».«Voglio regalare una immagine che è quella del tuffatore di Paestum. La rifaremo dal vivo».«Un potenziale enorme. Veniamo dall'esempio dell'Expo, contrastato all'inizio ma che ha dato un grande impulso alla Lombardia. Sono convinto che con il nostro impegno e quello delle istituzioni faremo una cosa bella per i Giochi e per l'immagine dell'Italia, spesso appannata da fattori che nulla hanno a che fare con la bellezza e la tradizione di Napoli».