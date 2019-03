Universiadi, è rissa continua: mancano anche 5.600 volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 14 Marzo 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.A.A. cercasi volontari disperatamente. A poco più di cento giorni servono cinquemilaseicento volontari che si mettano a disposizione per la macchina delle Universiadi ma soltanto poco più di mille si sono registrati al portale di Giochi napoletani che dovranno essere tutti contattati, incontrati, selezionati e soprattutto istruiti verso i rispettivi compiti. È una delle grandi criticità delle Universiadi napoletane assieme alla logistica ed alla promozione per la quale serve una decisa accelerata. Siamo praticamente fermi.Sono 5.600 quelli di cui ha bisogno la piccola olimpiade campana. Si va dai trecento per il calcio alla ventina del tennistavolo. Sono divisi in due grandi gruppi: quelli delle federazioni sportive e quelli che si devono occupare di accrediti e/o accompagnamento della varie delegazioni. Ma siamo praticamente all'anno zero anche perché da luglio, quando i Giochi napoletani dovevano essere cancellati, a oggi, la macchina organizzativa lavora ma sconta ritardi enormi che mettono a serio rischio il buon funzionamento della manifestazione.