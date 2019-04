Giovedì 4 Aprile 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Napoli, in piazza del Plebiscito, ad ospitare la cerimonia conclusiva della 30ma Summer Universiade, la sera del 14 luglio. Tra il Lungomare e via Toledo, nel cuore del centro storico partenopeo, Piazza del Plebiscito è da sempre scenario privilegiato per grandi eventi. Come la cerimonia di apertura della sera del 3 luglio allo Stadio San Paolo di Napoli, anche lo show di chiusura dell'Universiade sarà affidato a Marco Balich, attraverso la Balich Worldwide Show, specializzata nell'ideare cerimonie olimpiche e format innovativi a livello mondiale.La notizia è stata annunciata questa mattina nel corso dell'Heads of Delegation Meeting, al quale partecipano 59 capi delegazioni delle 124 Federazioni sportive universitarie che prenderanno parte alle gare di luglio. «A Piazza del Plebiscito - ha affermato il Commissario Straordinario, Gianluca Basile - il pubblico insieme alle delegazioni e agli atleti da 124 Paesi potranno assistere ad uno spettacolo unico che rafforzerà l'immagine di Napoli e della Campania nel mondo».​Sorteggio amico per gli azzurri del calcio in vista delle prossime Universiadi in programma a Napoli e in tutta la dal 3 al 14 luglio. Complice la mano fortunata di Alex Meret, il portiere del Napoli che ha estratto i bussolotti, gli uomini di mister Arrigoni sono stati inseriti nel gruppo B con Messico e Ucraina. Ben altra sorte è toccata alle principali avversarie degli azzurri per il titolo finale. I gruppi C e D, infatti, sono dei veri gironi di ferro. Nel gruppo C si sfideranno Francia, Brasile e Sudafrica. Molto duro anche il girone D con Giappone, Russia e Argentina. È andata meno bene alle azzurre che troveranno nel loro gruppo due team molto quotati, Giappone e Usa. Madrina del sorteggio del torneo femminile la calciatrice ex Napoli, ora al Chievo Verona, Valeria Pirone.Ci sarà anche la nazionale azzurra maschile di pallavolo alle prossime Universiadi. È la sorpresa che ha riservato il sorteggio del torneo di pallavolo maschile in corso a Napoli. La rappresentativa italiana, infatti, inizialmente non era iscritta al torneo a sedici squadre. L'allargamento del tabellone, da sedici a venti squadre, ha consentito di recuperare la partecipazione degli azzurri. La nazionale azzurra è stata inserita nel girone D con Giappone, Argentina, Svizzera e Messico. Il sorteggio è stato effettuato dall'ex di Treviso Giacomo Giretto. Svizzera, Usa e Giappone saranno invece le avversarie dell'Italvolley femminile nel gruppo 4. Madrina del sorteggio la giocatrice Martina Ferrara.