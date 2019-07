Le Universiadi del litigio, ​de Magistris non partecipa alla conferenza di presentazione: «Censurato»

Lunedì 1 Luglio 2019, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 12:34

Parte con un incidente diplomatico l'avventura delle Universiadi di Napoli 2019. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, qpresso il Media Press Centre della Mostra d'Oltremare, non si è presentato il sindaco Luigi de Magistris, atteso al tavolo dei relatori con tanto di cavaliere con il suo nome. «Non possiamo assistere alla censura nei confronti della città a cui è stato impedito di svolgere un intervento di benvenuto al popolo delle Universiadi», fanno sapere da Palazzo San Giacomo.Domani alle 12,30 il sindaco ha indetto una conferenza stampa nel Municipio di Napoli. «Mi sembra paradossale che occorra faticare per dare la giusta rappresentatività al primo cittadino in un contesto di una kermesse che portà il nome della città», il commento amaro di Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli.Contestualmente, qualche minuto dopo il suo intervento, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lasciato il tavolo della conferenza stampa. Il governatore, seguito dai cronisti, si è intrattenuto al telefono per alcuni minuti finché non è entrato in auto e ha lasciato la Mostra d'Oltremare.