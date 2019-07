«Sono cose un po' politiche in cui non mi addentro. Come cittadino dico che se evento non fosse stato appoggiato da un sindaco non sarebbe neanche partito». Lo ha detto Massimiliano Rosolino, olimpionico di nuoto e ambasciatore delle Universiadi di Napoli 2019, a margine della conferenza stampa dell'evento in cui sono emerse nuovamente le tensioni tra la Regione Campania e il Comune di Napoli. «Io conosco il lavoro che c'è dietro - ha detto Rosolino - se poi qualcosa non sarà impeccabile alla fine l'avventura sarà vincente perché ci sono la gioia, il trasporto, il calore. Queste sono le cose belle da raccontare delle Universiadi non le polemiche che poi ci rubano questo momento di festa».

Lunedì 1 Luglio 2019, 15:38

