Universiadi, è scontro sulla sistemazione degli atleti nelle residenze degli atenei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci sfrattano mentre saremo sotto esami dicendoci di arrangiarci: è inaccettabile»: Gennaro Piccirillo dell'organizzazione studentesca Link non abbassa i toni. E lo scontro sull'uso delle residenze studentesche per ospitare gli atleti delle Universiadi dilaga. «Non si può sopperire alle carenze organizzative penalizzando gli universitari» per Ermanno Russo, Forza Italia. «Polemiche strumentali - ribatte Francesco Emilio Borrelli, Verdi - di chi spera di far saltare l'evento».La svolta nell'organizzare l'accoglienza degli ottomila atleti delle Universiadi non trova tutti d'accordo. Ormai cestinato ogni progetto di utilizzare gli spazi della Mostra d'Oltremare, cancellando anche il piccolo villaggio di prefabbricati per duemila studenti nel parcheggio, si punta su alberghi (ed era noto), due navi da crociera, la Msc a Napoli e poi, ed è la prima novità, la Costa a Salerno, e le residenze universitarie. Già approvato il progetto per l'uso del campus di Fisciano per 1700 atleti, ora si è deciso di utilizzare i 300 alloggi di via Rosini a Pozzuoli, mentre si sta lavorando anche sulle 114 abitazioni di via Brin dell'Orientale.