Urbanistica, la diffida della Regione: «Piano entro cinque mesi o commissario»

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:30

La giunta regionale ha varato la modifica del regolamento della legge urbanistica che disciplina «i poteri sostitutivi» vale a dire che laddove gli enti locali non hanno messo mano al Puc (Piano urbanistico comunale che sostituisce il Prg) scatteranno sanzioni fino ad arrivare al commissariamento. La prima conseguenza è che ben 400 dei 550 enti locali della Campania già sono «diffidati» e tra questi ci sono il Comune di Napoli e la Città metropolitana di Napoli.L'assessore all'Urbanistica dell'ente di Santa Lucia Bruno Discepolo spiega come stanno le cose. E la sostanza è che la Regione viene «incontro agli enti locali che ora però devono mettersi in regola. E devono adottare il Puc entro i prossimi 150 giorni altrimenti il commissariamento scatterà». Come la Regione aiuterà gli enti locali? «La parola d'ordine è semplificazione delle procedure - spiega l'assessore - e la Regione darà anche un contributo di un milione per favorire i lavori di redazione del Puc». Discepolo spiega: «L'integrazione al regolamento anticipa la legge di riforma alla quale stiamo lavorando e che contiamo di poter presentare nel giro di un mese» e anche qui la semplificazione delle procedure sarà il perno della nuova legge che avrà due gambe: «Stop al consumo di suolo e rigenerazione urbana».