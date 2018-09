Usura, arrestato ex assessore di Caivano: la vittima aveva chiesto soldi per operarsi

Sabato 15 Settembre 2018, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un euro avuto in prestito ne ha restituiti circa sessantotto. Ma per i «cravattari», ai quali si era rivolto un padre di famiglia in grosse difficoltà economiche, tutto questo non bastava. Pretendevano il pagamento degli interessi sugli interessi, fino ad arrivare a cento euro per ciascuno di essi dato in prestito. E per forzare la mano, la vittima degli strozzini è stata pure minacciata di morte insieme a tutta la sua famiglia. Ad azzerare i debiti è stata una retata dei carabinieri, che hanno arrestato i tre usurai. Arresti che a Caivano, città della vittima e degli strozzini, hanno fatto molto scalpore. Le manette infatti sono scattate per Enzo Pinto, 55 anni, costruttore edile, un recente passato da consigliere comunale nelle liste Udc, e assessore nell'amministrazione retta dal sindaco Antonio Falco (2010-2014). Un personaggio chiacchierato a Caivano, dove in molti sapevano che «vendeva i soldi», e anche perché il suo nome era finito nella relazione che motivava lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, tanto che il Tribunale di Napoli Nord ne aveva chiesto l'incadidabilità per altre vicende non strettamente penali.Insieme a Enzo Pinto sono stati arrestati il figlio Giovanni, 33 anni, e Luigi Di Giacomo, 59 anni, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine. Ai tre i carabinieri della tenenza di Caivano diretta dal tenente Antonio La Motta hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco, per concorso in usura e tentata estorsione. Enzo Pinto e il figlio sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre Luigi Di Giacomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, perché oltre al reato di usura dovrà rispondere anche per quello di tentata estorsione, avendo minacciato di morte la vittima che si era rifiutata di pagare gli interessi sugli interessi. Nel corso di accurate perquisizioni nelle abitazioni dei tre arrestati, i militari hanno rinvenuto e sequestrati assegni, cambiali e denaro contante, e a scopo cautelativo anche tre fucili calibro 12, utilizzati per la caccia, regolarmente detenuti da uno dei tre arrestati.L'indagine che ha portato al blitz è la costola dell'operazione «Galantuomini» scattata il 16 marzo del 2016, quando i carabinieri della tenenza di Caivano smantellarono, con sette arresti, un'organizzazione di usurai, che applicavano tassi oscillanti tra il 90 e il 120 per cento. Ad una delle vittime, un imprenditore in grosse difficoltà economiche dissanguato dagli strozzini dell'operazione, era stata bruciata sia la macchina che una vecchia barca perché non aveva pagato la pesante rata mensile che copriva i soli interessi. E quasi in fotocopia è quanto accaduto nella vicenda di usura che ha visto coinvolto l'ex assessore, il figlio e il «mazziere» della gang. Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima, che aveva chiesto e ottenuto un prestito di 12mila euro per pagare anche alcuni interventi chirurgici, dopo averne restituito ben 27mila (con tasso del 30%) si è visto avanzare la richiesta di altre rate per «onorare» fantomatici interessi sugli interessi. E al netto rifiuto della vittima è intervenuto Luigi Di Giacomo, il «cattivo» della banda, che ha minacciato di uccidere l'uomo e la sua famiglia se questi non avesse pagato fino all'ultimo centesimo. La paura nella cabala fa novanta, in questo caso fa una dettagliata denuncia dai carabinieri di Caivano, che già indagavano su quel lato oscuro dell'ex assessore, venditore a carissimo prezzo dei soldi.