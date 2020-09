«Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita a Lettere per l'inaugurazione del museo nel Castello cinquecentesco restaurato.

